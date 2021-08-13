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Ülke felaketlerle boğuşurken sözde duyarlı gazeteciler keyif yaptı!

Ülke felaketlerle boğuşurken sözde duyarlı gazeteciler keyif yaptı!

Önce yangınlar sonra sel felaketleri derken ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz günlerde sözde duyarlı olduklarını iddia eden gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun içki keyfi yaptıkları paylaşım tepki çekti.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:05
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:17
Ülke felaketlerle boğuşurken sözde duyarlı gazeteciler keyif yaptı!

Önce Akdeniz ve Ege çıkan yangınlar daha sonra da sel felaketleri derken Türkiye'nin zor bir dönemden geçiyor. Batı Karadeniz'de selin vurduğu Bartın, Kastamonu ve Sinop da ise arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. 

LAFA GELİNCE EN DUYARLI ONLAR! 

Ülke felaketleri peş peşe yaşarken sözde duyarlı olduklarını iddia eden gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun içki keyfi yaptıkları paylaşım tepki çekti. 



ORMANLAR YANARKEN KEYİF YAPMIŞLARDI!

Daha önceden de Türkiye'de pek çok bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak 'sahadan açıklama' yaptıklarını belirten Pehlivan ve Terkoğlu'nun, sosyal medyada yer alan keyifli pozları tepkilere yol açmıştı.






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