Sosyal medya düzenlemesinde flaş gelişme! Yalan haberin cezası ağır olacak!

Dezenformasyon ve provokasyonlara karşı sosyal medya düzenlemesine ilişkin hazırlıklar hızlandı. Düzenlemenin temel dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak. Türkiye’de geçen yıl yürürlüğe giren internet yasasında sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki sorumluluklar ve yaptırımlar düzenlenmişti. Yeni sosyal medya yasası ise paylaşımların içeriğiyle ilgili olacak. Dezenformasyona neden olan suçlar belirlenecek.
Yangınlar ve Altındağ'daki gerginlik ile ilgili provokasyonlar sosyal medyadaki tehlikeli paylaşımları bir kez daha gündeme getirdi.
AK Parti'de sosyal medya düzenlemesinin ana çerçevesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Sosyal medya düzenlemesinin dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak, sözleşmenin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası esas alınacak.
Yani ulusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve gizli bilgilerin yayılmasının engellenmesi için gerekli hallerde yaptırım uygulanabilecek.