Sosyal medya düzenlemesinde flaş gelişme! Yalan haberin cezası ağır olacak!

Yangınlar ve Altındağ'daki gerginlik ile ilgili provokasyonlar sosyal medyadaki tehlikeli paylaşımları bir kez daha gündeme getirdi.



AK Parti'de sosyal medya düzenlemesinin ana çerçevesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Sosyal medya düzenlemesinin dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak, sözleşmenin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası esas alınacak.



Yani ulusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve gizli bilgilerin yayılmasının engellenmesi için gerekli hallerde yaptırım uygulanabilecek.







SAHTE İÇERİKTEN KULLANICI SORUMLU



DÜNYADA YALAN HABERİN CEZASI AĞIR



Türkiye'de geçen yıl yürürlüğe giren internet yasasında sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki sorumluluklar ve yaptırımlar düzenlenmişti. Yeni sosyal medya yasası ise paylaşımların içeriğiyle ilgili olacak. Dezenformasyona neden olan suçlar belirlenecek.Sosyal medya şirketinin yalan içeriği kaldırması, kullanıcıların da sorumluluk alması gerekecek.Türkiye'de sosyal medyayı provokasyon amaçlı kullananların sayısı hayli fazla. 25 milyon Twitter kullanıcısı var, 1,5 milyonu sadece siyasi paylaşımda bulunuyor. Bunların içinde önemli bir bölüm de FETÖ'cü hesaplarda olduğu gibi yalan haber üretiyor ve yayıyor.Sosyal medya düzenlemesi, Almanya modelinde olduğu gibi yalan haberlere karşı hapis cezası öngörüyor. Dünyanın diğer ülkelerinde de ağır cezalar uygulanıyor.Singapur'da 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Rusya'da, yalan haberi 24 saat içinde silmeyen internet sitesine 1,5 milyon rubleye kadar para cezası kesiliyor.Avustralya'da ise sosyal medya şirketinin yıllık küresel cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası ödenebiliyor.