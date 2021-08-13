'Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı' iddiası yalan çıktı!

Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, ortaya atılan asılsız iddialara bir yenisi daha eklendi. CHP'li vekil Hasan Baltacı, Kastamonu Bozkurt'ta sahra hastanesine dönüştürülen caminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kılması için boşaltıldığını öne sürdü. Söz konusu iddia, daha önce asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi başta olmak üzere pek çok sosyal medya hesabı tarafından dolaşıma sokuldu. Söz konusu caminin, Bozkurt İlçe Hastanesi'nin tekrar hizmet verebilir hale getirilmesiyle önceki gün boşaltıldığı ve hastaların buraya nakledilerek tedavisine başlandığı öğrenildi.