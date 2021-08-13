USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,04
Ana Sayfa.
Siyaset
'Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı' iddiası yalan çıktı!

'Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı' iddiası yalan çıktı!

Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, ortaya atılan asılsız iddialara bir yenisi daha eklendi. CHP'li vekil Hasan Baltacı, Kastamonu Bozkurt'ta sahra hastanesine dönüştürülen caminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kılması için boşaltıldığını öne sürdü. Söz konusu iddia, daha önce asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi başta olmak üzere pek çok sosyal medya hesabı tarafından dolaşıma sokuldu. Söz konusu caminin, Bozkurt İlçe Hastanesi'nin tekrar hizmet verebilir hale getirilmesiyle önceki gün boşaltıldığı ve hastaların buraya nakledilerek tedavisine başlandığı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:36
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:44
'Selzedeler için kullanılan Kastamonu Bozkurt Cami Erdoğan için boşaltıldı' iddiası yalan çıktı!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), Yeni Cami içerisine sahra hastanesi kuruldu. Selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar burada tedavi edildi.

'ERDOĞAN İÇİN BOŞALTILDI' YALANI


CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, caminin bugün şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kılması için boşaltıldığını öne sürdü.




CHP'li vekilin bu sözleri, Gazete Duvar, Sol Haber, sık sık asılsız haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi ve sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokuldu.

GERÇEK: HASTANEYE NAKLEDİLDİLER


CHP'li Baltacı'nın iddiasının aksine, cami içine kurulan sahra hastanesi Erdoğan'ın namaz kılması için boşaltılmadı. Selden etkilenen Bozkurt İlçe Hastanesi, yapılan çalışmaların ardından yeniden hizmet verebilir hale getirilince, cami içinde tedavi gören hastaların, önceki gün buraya nakledilmeye başlandığı öğrenildi.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı