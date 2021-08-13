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Selin vurduğu Bozkurt'ta mucize! Enkazda mahsur kalan çocuk kurtarıldı!

Selin vurduğu Bozkurt'ta mucize! Enkazda mahsur kalan çocuk kurtarıldı!

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketleri içimizi yakarken, şimdiye kadar Kastamonu'da 29, Sinop'ta da 2 vatandaş hayatını kaybetti. Felaketten en çok etkilenen yer Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi olurken, buradaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugün bölgeden gelen bir fotoğraf ise adeta mucize olarak nitelendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi sel nedeniyle binada mahsur kalan çocuğu kurtardı.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:22
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:23
Selin vurduğu Bozkurt'ta mucize! Enkazda mahsur kalan çocuk kurtarıldı!

Türkiye son günlerde meydana gelen yangın ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Art arda çıkan yangınların kontrol altına alınmasından hemen sonra meydana gelen sel felaketlerine karşı tek yürek olunurken, özellikle selin en çok vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor.

ENKAZIN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILDI

Bozkurt'ta görev alan Muharebe Arama ve Kurtarma timi tarafından enkazdan çıkarılan bir çocuk herkesin yüzünü güldürdü. O ana ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, fotoğraf mucize olarak nitelendirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın v Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan can kayıplarının 29'a yükseldiğini ve Sinop'ta da 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizde sel felaketinden etkilenen bölgeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik. Yüreğimizi yakan can kayıplarını geri getiremesek de diğer her kaybı telafi edecek güç, imkân ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

3 ilde meydana gelen sel felaketinde; 5 bin 188 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 2 JİKU, 701 araç 66 ambulans, 41 UMKE, 27 arama köpeği, 542 iş makinası, 14 vidanjör, 65 motopomp, 41 bot, 3 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil hareket merkezi görev alıyor.


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