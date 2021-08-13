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Sel felaketinde can kaybı sayısı arttı!

Sel felaketinde can kaybı sayısı arttı!

Yaşanan sel felaketi nedeniyle Batı Karadeniz'de can kaybı sayısı 31'e yükseldi!

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:15
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:39
Sel felaketinde can kaybı sayısı arttı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.


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