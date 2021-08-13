Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti" dedi.



Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.