Mahmood Coffee Ittifak Holding Konyaspor'un Forma Sponsoru Oldu

Konya’da gerçeklestiren imza töreninde Ittifak Holding Konyaspor Baskani Fatih Özgökçen katilirken Mahmood Coffee ‘den ise Izzettin Özel katildi.



Anlasmanin 2021- 2022 sezonunu kapsayacagini söyleyen Izzettin Özel her iki taraf için önemli bir is birligi oldugunu belirterek, “Mahmood Coffee olarak yillardir Türkiye ve yurtdisinda futbol endüstrisine destek veriyoruz. Geçtigimiz yilda Ittifak Holding Konyaspor ile forma sirt sponsorlugu anlasmasi yapmistik. Bu yil da sözlesmemizi uzatarak karsilikli is birligimizi devam ettirme karari aldik. Hem markamiz hem de Konyaspor olarak faydali olmasini temenni ediyoruz” dedi.



MAHMOOD COFFEE HAKKINDA



Gaziantep merkezli ve Türkiye’nin en büyük ihracatçilarindan biri olan Altunkaya Sirketler Grubu’nun en degerli markalarindan biri olan Mahmood Coffee, dünyanin en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettigi ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye’ye hizmet için sunuyor.



Mahmood Coffee’nin, 30 yili askin tecrübesiyle dünya markalariyla rekabet edebilen global bir markadir. Genis ürün yelpazesiyle tüm kahve severlere hitap etmektedir. Gold, klasik, 2’si1 arada, 3’ü1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye’de de bolca tüketilen kahve çesitlerini tüketicinin begenisine sunan Mahmood Coffee, cappuccino ve kapsül kahve gibi yeni nesil kahve ürünlerini de gelistiren ve tüm dünyadaki müsterilerine ulastiran uluslararasi bir markadir. Kahve disi sicak içeceklerden; sicak çikolata ve salep gibi aliskin oldugumuz lezzetleri de ürün gaminda bulundurmaktadir.









Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.