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Kastamonu'daki sel felaketinin boyutunu anlatan görüntüler!

Kastamonu'daki sel felaketinin boyutunu anlatan görüntüler!

Orman yangınlarından sonra Türkiye şimdi de Batı Karadeniz'de selle mücadele ediyor. Selden en çok etkilenen yer ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi. Sümeyra Ergin Felek isimli bir vatandaşın çektiği video ise yaşanan felaketi en çarpıcı şekilde anlatan ve sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:24
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:36
Kastamonu'daki sel felaketinin boyutunu anlatan görüntüler!

Türkiye son 3 haftadır doğal afetlerle mücadele ediyor. Önce Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'te başlayan ve birçok ilde de meydana gelen orman yangınları şimdi ise Batı Karadeniz'deki sel.

Sel Kastamonu ve Sinop'u vururken Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selden en çok etkilenen yer.

Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da doğal afetin büyüklüğünü anlattı.

'DERELİ'DEKİ FELAKETİN 5 MİSLİ'

Bozkurt'taki tabloyu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, 'Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.' diye konuştu.

Bir vatandaşın ise selin geldiği anlarda çektiği video felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Sümeyra Ergin Felek, isimli vatandaş Instagram hesabından o anları paylaştı.

Felek, o anlarda yaşadığı korkuyla bir yandan dua ederken diğer yandan da kızına içeri geçmesini söyledi.


'ALLAH'IM SEN KORU YARABBİM'


Korku dolu anlar yaşayan kadının 'Allah'ım sen koru yarabbi. Alime, içeriye geç kızım. Hiçbir şey olmayacak. Ay adam kaldı orada. Abi kaç, bırak arabayı kaç. Ay adam kaldı içinde. Adam kaldı içinde.' ifadeleri de videoya yansıdı.

AFAD'dan sabah 09.00'da Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği anlatıldı.

Türk Kızılaya ait 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın bölgede bulunduğu, sıcak yemek dağıtımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya bir mobil mutfak tırının sevk edildiği bildirildi.

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon lira ödenek gönderildiği, böylece bölgelere toplam 20 milyon lira ödenek gönderildiği belirtildi.




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