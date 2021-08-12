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Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 Şehit!

Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 Şehit!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:46
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:34
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 Şehit!

Adıyaman'ın Besni ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali (27), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düştü.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin şehadet haberi Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesine Kaymakam Nazlı Demir ve askeri erkan tarafından verildi.



BİRKAÇ GÜN ÖNCE NİŞANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Acı haberi alan Bali ailesi sinir krizi geçirdi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin birkaç gün önce izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu'na katıldığı öğrenildi. Şehit Hakan Bali'nin babası olan ve diyaliz tedavisi gören Mehmet Bali'nin ise yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.' ifadelerine yer verildi.

'3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'

Açıklamanın devamında saldırıya karşılık verildiği vurgulandı ve 'Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir.' denildi.


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