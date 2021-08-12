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Eda Nur Kaplan ölmüştü! Zanlılar suç makinesi çıktı: Ne ararsan var!

Eda Nur Kaplan ölmüştü! Zanlılar suç makinesi çıktı: Ne ararsan var!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf G.'nin 11, Mehmet A.'nın ise 4 farklı suçlardan sabıka kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:52
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:28
Eda Nur Kaplan ölmüştü! Zanlılar suç makinesi çıktı: Ne ararsan var!

Ankara'da ablası ve ablasının sevgilisinin uyumasından kısa bir süre sonra binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden bir süre önce Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Eda Nur Kaplan, polise verdiği ifadesinde, 2 kişinin rızası dışında kendisiyle ilişkiye girdiği, alkollü olduğu için karşı koyamadığını anlatmıştı.

Eda Nur Kaplan'ı olaydan bir süre önce evine bırakan taksi şoförü, 'Aşırı derecede alkollüydü. Yarı baygın bir hali vardı, taksiye bindiğinde de ağlamaklı haldeydi. 'Ben nasıl bir ortamın içine düştüm, ben ne yaptım. Şimdi anneme ne diyeceğim, kendime geldiğimde iki kadın başımda pavyon muhabbeti yapıyordu' diye sayıklıyordu' ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Yusuf G.'nin cep telefonunda yapılan incelemede, olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. ile 'İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesajların olduğu tespit edilmişti.


2 ZANLI TUTUKLANDI


Eda Nur Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., yakalanarak gözaltına alınırken, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklamaya talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, konutu terk etmeme adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı serbest bırakılmasına ilişkin harekete geçerek karara itiraz etmişti. İtirazın ardından Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.


SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR


Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet A. ve Yusuf G.'nin sabıkalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Yusuf G.'nin 'Huzur ve sükun bozma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Görevi kötüye kullanma', 'İftira', 'Dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' gibi suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu belirlendi.

Mehmet A.'nın ise 'Güveni kötüye kullanma', 'Mühür bozma', 'Yaralama', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, Aşkın A.'nın da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan sabıkasının olduğu kaydedildi.


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