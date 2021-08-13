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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan afetzedelere yönelik hamle!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan afetzedelere yönelik hamle!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı son dakika açıklamasında Kastamonu,Bartın ve Sinop’ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacağını duyurdu..

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:13
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan afetzedelere yönelik hamle!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afetzedelerin ilaçlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu.

RAPORLAR GEÇERLİ SAYILACAK

"Kastamonu,Bartın ve Sinop'taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumumuz gereken tedbirleri aldı.Kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak."

DEVLET VE MİLLET EL ELE

"Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız."


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