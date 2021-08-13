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Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Burun akıntısı; burun boşalmasına verilen isimdir. Akışkan, berrak bir sıvı veya yoğun bir mukus olarak görülebilir. Akıntı burundan dışarı çıkabilir ya da geniz akıntısı haline dönüşebilir. Kişiye rahatsızlık veren ve olumsuz etkilenmesine sebep olan burun akıntısı nasıl geçer? Yoğun bir şekilde görülen burun akıntısına ne iyi gelir? İşte burun akıntısına iyi gelen yiyecekler…

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:09
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:25
Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Yaz kış fark etmeksizin ortaya çıkan burun akıntısı günlük hayatta çeşitli olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Burnun tahriş olmasına, nefes darlığına, öksürük ve ateşe dönüşebilen burun akıntısının başlangıç seviyesindeyken tedavi edilmesi son derece önemlidir. Peki, burun akıntısı neden olur? Burun akıntısına ne iyi gelir?



Burun akıntısı neden olur?


Burun akıntısı, burun dokularının tahriş olması ya da iltihaplanması sonucunda ortaya çıkabilir. Alanında uzman doktorlar soğuk algınlığı, grip, alerji ve diğer tahriş edici maddelerin de burun akıntısına sebep olduğunu söylemektedir. Burun akıntısının nedenleri arasında şu maddeleri sıralayabiliriz;


Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)

Alerjiler

Kronik sinüzit

Soğuk algınlığı ve grip

Dekonjestan grubu burun spreylerinin aşırı kullanımı

Sapmış burun septumu

Kuru hava

Hormonal değişiklikler

Burna yabancı cisim kaçması

Yüksek tansiyon,

Burun polipleri

Alerjik olmayan rinit (alerji ile ilgili olmayan kronik tıkanıklık veya akıntı)

Mesleki astım

Gebelik

Respiratuar sinsityal virüsü (RSV)
Beyin omurilik sıvı kaçağı

Sigara dumanı

Burun akıntısının nedenleri olarak bilinmektedir. Bu faktörlerin ortadan kaldırılması durumunda burun akıntısı probleminin çözülebileceğini söyleyebiliriz.

Burun akıntısı nasıl geçer?


Soğuk algınlığı sebebiyle ortaya çıkan burun akıntısının geçmesi için çeşitli yöntemler vardır. İlaç kullanımının yanı sıra bu doğal yöntemlerin uygulanması hastalık sürecinin
atlatılması adına oldukça önemlidir. Burun akıntısı nasıl geçer sorusunun yanıtını arayan kişiler evde uygulayabileceği yöntemlerle akıntıyı azaltabilir ya da durdurabilir. İşte burun akıntısına iyi gelen yöntemler;

• Bol miktarda sıvı tüketmek

• Buhar banyosu yapmak

• Sıcak bitki çayları içmek

• Zerdeçal

• Sarımsak

• Zencefil

Burun akıntısının etkilerini azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerdir. Zerdeçal, sarımsak ve zencefili gün içerisinde tüketerek burun akıntısını azaltabilir ve buhar banyosu ile nefes
darlığını ortadan kaldırabilirsiniz.



Burun akıntısı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.

Burun Akıntısı Belirtileri Nelerdir?Burun Akıntısı Neden Olur?Burun Akıntısı Nedir?Burun Akıntısına Ne Iyi Gelir?


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