Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Yaz kış fark etmeksizin ortaya çıkan burun akıntısı günlük hayatta çeşitli olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Burnun tahriş olmasına, nefes darlığına, öksürük ve ateşe dönüşebilen burun akıntısının başlangıç seviyesindeyken tedavi edilmesi son derece önemlidir. Peki, burun akıntısı neden olur? Burun akıntısına ne iyi gelir?









Burun akıntısı neden olur?



Burun akıntısı nasıl geçer?



Burun akıntısı, burun dokularının tahriş olması ya da iltihaplanması sonucunda ortaya çıkabilir. Alanında uzman doktorlar soğuk algınlığı, grip, alerji ve diğer tahriş edici maddelerin de burun akıntısına sebep olduğunu söylemektedir.arasında şu maddeleri sıralayabiliriz;Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)AlerjilerKronik sinüzitSoğuk algınlığı ve gripDekonjestan grubu burun spreylerinin aşırı kullanımıSapmış burun septumuKuru havaHormonal değişikliklerBurna yabancı cisim kaçmasıYüksek tansiyon,Burun polipleriAlerjik olmayan rinit (alerji ile ilgili olmayan kronik tıkanıklık veya akıntı)Mesleki astımGebelikRespiratuar sinsityal virüsü (RSV)Beyin omurilik sıvı kaçağıSigara dumanıolarak bilinmektedir. Bu faktörlerin ortadan kaldırılması durumunda burun akıntısı probleminin çözülebileceğini söyleyebiliriz.Soğuk algınlığı sebebiyle ortaya çıkan burun akıntısının geçmesi için çeşitli yöntemler vardır. İlaç kullanımının yanı sıra bu doğal yöntemlerin uygulanması hastalık sürecininatlatılması adına oldukça önemlidir.sorusunun yanıtını arayan kişiler evde uygulayabileceği yöntemlerle akıntıyı azaltabilir ya da durdurabilir. İşte• Bol miktarda sıvı tüketmek• Buhar banyosu yapmak• Sıcak bitki çayları içmek• Zerdeçal• Sarımsak• ZencefilBurun akıntısının etkilerini azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerdir. Zerdeçal, sarımsak ve zencefili gün içerisinde tüketerek burun akıntısını azaltabilir ve buhar banyosu ile nefesdarlığını ortadan kaldırabilirsiniz.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.