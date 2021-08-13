Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Yaz kış fark etmeksizin ortaya çıkan burun akıntısı günlük hayatta çeşitli olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Burnun tahriş olmasına, nefes darlığına, öksürük ve ateşe dönüşebilen burun akıntısının başlangıç seviyesindeyken tedavi edilmesi son derece önemlidir. Peki, burun akıntısı neden olur? Burun akıntısına ne iyi gelir?
Burun akıntısı neden olur?
Burun akıntısı, burun dokularının tahriş olması ya da iltihaplanması sonucunda ortaya çıkabilir. Alanında uzman doktorlar soğuk algınlığı, grip, alerji ve diğer tahriş edici maddelerin de burun akıntısına sebep olduğunu söylemektedir. Burun akıntısının nedenleri
arasında şu maddeleri sıralayabiliriz;
Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)
Alerjiler
Kronik sinüzit
Soğuk algınlığı ve grip
Dekonjestan grubu burun spreylerinin aşırı kullanımı
Sapmış burun septumu
Kuru hava
Hormonal değişiklikler
Burna yabancı cisim kaçması
Yüksek tansiyon,
Burun polipleri
Alerjik olmayan rinit (alerji ile ilgili olmayan kronik tıkanıklık veya akıntı)
Mesleki astım
Gebelik
Respiratuar sinsityal virüsü (RSV)
Beyin omurilik sıvı kaçağı
Sigara dumanı
Burun akıntısının nedenleri
olarak bilinmektedir. Bu faktörlerin ortadan kaldırılması durumunda burun akıntısı probleminin çözülebileceğini söyleyebiliriz.
Burun akıntısı nasıl geçer?
Soğuk algınlığı sebebiyle ortaya çıkan burun akıntısının geçmesi için çeşitli yöntemler vardır. İlaç kullanımının yanı sıra bu doğal yöntemlerin uygulanması hastalık sürecinin
atlatılması adına oldukça önemlidir. Burun akıntısı nasıl geçer
sorusunun yanıtını arayan kişiler evde uygulayabileceği yöntemlerle akıntıyı azaltabilir ya da durdurabilir. İşte burun akıntısına iyi gelen yöntemler
;
• Bol miktarda sıvı tüketmek
• Buhar banyosu yapmak
• Sıcak bitki çayları içmek
• Zerdeçal
• Sarımsak
• Zencefil
Burun akıntısının etkilerini azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerdir. Zerdeçal, sarımsak ve zencefili gün içerisinde tüketerek burun akıntısını azaltabilir ve buhar banyosu ile nefes
darlığını ortadan kaldırabilirsiniz.
Burun akıntısı belirtileri
görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.