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Bozkurt'ta felaketin ilk anlarının görüntüsü ortaya çıktı!

Bozkurt'ta felaketin ilk anlarının görüntüsü ortaya çıktı!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:50
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:52
Bozkurt'ta felaketin ilk anlarının görüntüsü ortaya çıktı!

Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü. Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü. Bu arada selin geldiğini fark eden caddedekilerin sağa sola panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise 'Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru' dedikleri duyuldu.

ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Ezine Çayı'nın taşmasına neden olan düz köprüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilçede cuma namazının ardından yaptığı konuşmada dikkat çekmişti. Erdoğan, 'Helikopterde Adil bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz, bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor. Mümkün olduğunca da betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor' dedi.



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