BİM 13 Ağustos kataloğu yayınlandı BİM 13 Ağustos kataloğunda neler var? Bu hafta BİM kataloğunda neler var?

BİM 13 Ağustos Cuma kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Her hafta çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu BİM 13 Ağustos Cuma kataloğu, mutfak ürünlerinden tekstile kadar pek çok ürünü kapsıyor. BİM 13 Ağustos kataloğundaki pek çok ürün uygun fiyatlarla bu hafta da raflardaki yerini aldı. Peki bu hafta BİM'e hangi ürünler gelecek? BİM 13 Ağustos kataloğu yayınlandı mı? BİM 13 Ağustos kataloğunda neler var? Sizler için BİM 13 Ağustos kataloğundaki ürünleri paylaştık…





BİM 13 Ağustos kataloğunda neler var?



Bu hafta BİM'de okul ürünleri satışa sunulacak. Çok renkli kalemler, okul defterleri, klasörler, bant ve zımba gibi pek çok okul araç gerecin satışa sunulduğu BİM 13 Ağustos kataloğunda tüm ürünler indirimde olacak.BİM 13 Ağustos kataloğunun ikinci sayfasında bisiklet, televizyon, ütü, kurutma makinesi gibi pek çok kategoride ürüne yer verildi. Fırsatlı fiyatlarla satışa sunulan ürünlerde büyük indirimler var.BİM 13 Ağustos kataloğundaki ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.