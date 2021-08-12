Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Rizespor Maçı Canlı İzle

Süper Lig karşılaşmalarının başlamasına sayılı saatler kala heyecan başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. 90 günlük aranın ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig’de ilk karşılaşma Beşiktaş ve Rizespor arasında gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman? hangi kanalda?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından üç aylık tatile girmişti. Aradan geçen üç ayın sonunda Süper Lig 64. Sezonunun perdesini açmaya hazırlanıyor. 20 takım ile birlikte 283 gün sürecek olan yeni sezonun açılmasına saatler kaldı. Peki, sezonun ilk karşılaşması olacak Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta? Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?