Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Rizespor Maçı Canlı İzle

Süper Lig 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından üç aylık tatile girmişti. Aradan geçen üç ayın sonunda Süper Lig 64. Sezonunun perdesini açmaya hazırlanıyor. 20 takım ile birlikte 283 gün sürecek olan yeni sezonun açılmasına saatler kaldı. Peki, sezonun ilk karşılaşması olacak Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta? Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?





Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman?



Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta?



Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig'in ilk karşılaşmasına saatler kala nefesler tutuldu! Futbolu yakından takip edenlerin cevabını beklediği ‘Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman?' sorusu cevaplandırıldı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Beşiktaş Rizespor maçı 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Peki,2021-2022 sezonunun ilk büyük karşılaşması Beşiktaş Rizespor maçı 13 Ağustos tarihinde yaşanacak. Futbol fanatiklerinin heyecanla beklediği20.30'da başlayacak.Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan Beşiktaş Rizespor karşılaşması 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Saat 20.30'da başlayacak olan derbi Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.Süper Lig'in tüm karşılaşmaları Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.