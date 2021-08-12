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Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Rizespor Maç Kadrosu

Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Rizespor Maç Kadrosu

Süper Lig karşılaşmalarının başlamasına sayılı saatler kala heyecan başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. 90 günlük aranın ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig’de ilk karşılaşma Beşiktaş ve Rizespor arasında gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta? Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman? hangi kanalda?

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:33
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:40
Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Rizespor Maç Kadrosu

Süper Lig 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından üç aylık tatile girmişti. Aradan geçen üç ayın sonunda Süper Lig 64. Sezonunun perdesini açmaya hazırlanıyor. 20 takım ile birlikte 283 gün sürecek olan yeni sezonun açılmasına saatler kaldı. Peki, sezonun ilk karşılaşması olacak Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta? Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman?


Süper Lig'in ilk karşılaşmasına saatler kala nefesler tutuldu! Futbolu yakından takip edenlerin cevabını beklediği ‘Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman?' sorusu cevaplandırıldı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Beşiktaş Rizespor maçı 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta?



Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta?


2021-2022 sezonunun ilk büyük karşılaşması Beşiktaş Rizespor maçı 13 Ağustos tarihinde yaşanacak. Futbol fanatiklerinin heyecanla beklediği Beşiktaş Rizespor maçı saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda?


Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan Beşiktaş Rizespor karşılaşması 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Saat 20.30'da başlayacak olan derbi Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in tüm karşılaşmaları Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Beşiktaş Rizespor Maçı Hangi Kanalda?Beşiktaş Rizespor Maçı Saat Kaçta?Beşiktaş Rizespor Maçı Ne Zaman?


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