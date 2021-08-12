Batı Karadeniz'de can kaybında kahreden artış!

Batı Karadeniz'deki 4 ilde (Kastamonu, Sinop, Samsun, Bartın) meydana gelen sellerde, 25'i Kastamonu, 2'si Sinop'ta olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor.



Sel felaketi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilglii bakanları bölgeye gitmesi konusunda talimatlandırırken tam bir seferberlik başlatıldı. İşte son dakika gelişmeleri ve sel bölgesindeki dayanışmadan tarihe geçen kareler...



GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET DAHA YAŞADIK | SEL APARTMANLARI YUTTU



Sel en çok Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Metrekareye 240 kilogram yağışla gelen sel, kıyamet görüntüleri oluşturdu. Kastamonu merkezden geçen Ezine Çayı taşınca ilçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi.



SADECE BOZKURT'TA 15 KİŞİ VEFAT ETTİ



15 kişinin sel sularına kapılıp öldüğü Bozkurt'ta 3 bina çöktü. Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Abana, Küre ve Pınarbaşı, Bartın'ın Ulus ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde büyük hasar oluştu. Sinop'un Ayancık ilçesi, Ayancık Çayı'nın taşması sonucu sular altında kaldı. İlçede sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.





SEFERBERLİK RUHUYLA



Su altında kalan ilçelerde köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları asker ve polis helikopterleri ile havadan, AFAD, UMKE, JAK, PAK ve farklı illerden gelen itfaiye ekipleri tarafından karadan seferberlik ruhuyla yürütülüyor. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar, helikopterler ile AFAD ekipleri tarafından botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı.

106 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ



Evlerin çatılarına sığınanlar helikopterle, balkonlarda mahsur kalanlar da botlar, iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla kurtarıldı. Bartın'da, Ulus ilçesine bağlı Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 318, Kastamonu'da Cide ilçesine bağlı Çayüstü köyü, Güzel mahallesi ve merkez mahallelerinden 210, Sinop'ta Ayancık ilçesine bağlı Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 vatandaş tahliye edildi.



BÖLGEYE ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ



TSK, bölgede mahsur kalan 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı. AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kastamonu'ya 10, Sinop'a 6, Bartın'a ise 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi. Bölgeyi gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm kurumlarımızla selden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını en kısa zamanda sarmak için harekete geçtik" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLETİMİZ TÜM YARALARI SARACAK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi. Twitter hesabından bir son dakika açıklaması yapan Erdoğan, şunları ifade etti: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." Sel bölgesindeki bakanlar, vali ve kaymakamlarla da görüşen Erdoğan, "Devlet tüm yaraları saracak" dedi.



SAATLER SONRA AİLESİNE KAVUŞTU



Kastamonu Bozkurt'ta sele çalıştığı markette yakalanan ve içeri basan sular yüzünden boğularak ölme tehlikesi geçiren Enes Aksoy (26) helikopterle alındı. Annesi Samiye ve babası Kenan Aksoy ile buluşmasında duygusal anlar yaşayan Aksoy "Markette suyun altında kaldım. Kapıdan zar zor dışarı kendimi attım. Bugün AFAD ekipleri beni kurtardı. Helikopterle bizi aldılar ve sahile bıraktılar" diye konuştu. Aile ekiplere teşekkür etti.



UMKE, CAMİDE SAHRA HASTANESİ KURDU



Kastamonu bozkurt'taki Yeni Cami içerisine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), sahra hastanesi kuruldu. Hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitli ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni ve paramedik görev yapıyor.



Hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, "Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler Karnımızı doyurdular, Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.



HEYELANDA YARALANAN ASTSUBAYA ANINDA MÜDAHALE



Kastamonu ile Bozkurt arasındaki yolun Isırganlık mevkisinde dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçişinden hemen önce heyelan meydana geldi. Bölgede görevli astsubay Metin T.'nin bacağı, toprağın altında kaldı. Metin T., Bakan Soylu'nun konvoyundaki Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı. Soylu, ambulansta Metin T. ile görüştü.



EV ÇÖKTÜ, AHIRA DÜŞTÜK VE ANNEMİ KAYBETTİK



Bartın Ulus'taki Akörensöküler köyünde önceki gece yaşadığı ahşap evin yıkılması sonrası sel sularına kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal "Su evin içine vurdu. Ev çöktü, annem kayboldu. Ahırın içine düştük beraber, o sırada annemi kaybettim. Sulara kapıldığını görmedim" dedi.



O TAKSİCİ DEHŞET DAKİKALARINI ANLATTI



Bartın'da etkili olan sağanak sonrası köprünün çökmesiyle otomobilde bulunan 7 kişiyle birlikte yola düşen taksinin şoförü Ayhan Tunç yaşadıklarını anlattı: 40 km hızla gidiyordum. Otomobil kızaklamaya başladı. Yerde çamur da varmış. Bir anda 'küt' diye bir ses geldi biz yukarıdan aşağıya yolun çöken bölümüne düştük. Karşıdaki duvar ile arabanın arkası askıda kaldı. Altımız aşırı bir su. Sağ taraftaki cam kırılmış. Yanımdaki arkadaş oradan çıktı. Arka kapıyı açtı. Biz de oradan dışarı çıktık.



ENGELLİ AMİREKEPÇE OPERASYONU



İtfaiye amiri olan ve 2013'te geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla iki bacağını da kaybeden Sadık Kasapbaşı (60) ve eşi Şerife Kasapbaşı (59) da Bozkurt'taki selde evlerinde mahsur kaldı. Kasapbaşı çifti, Kastamonu Valiliği İl Özel İdare ekiplerinin yoğun uğraşları sonrasında bulundukları binadan çıkarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Sadık Kasapbaşı, "Biz 3. katta oturuyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, bizi kepçeyle çıkardılar" diye konuştu.



CAMLARA BASA BASA AİLESİNİ KURTARDI



Bartın Ulus'ta evini su basan Erdem Ergün, zemin katta mahsur kalan annesi, ağabeyi, yeğenleri ve çocukları için balyozla duvarda delik açtı. O sırada bodruma da su gelmeye başladı. Göğsüne kadar su çıkan Ergün, apartman boşluğu zemininde kırılmış olan kavanozlara çıplak ayakla basıp aile fertlerini boşluktan tek tek üst kata çıkardı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileyi ziyaret etti.



İSTANBUL'DAN TATİL İÇİN GELEN İKİZLER KAYIP



Kastamonu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı da yıkıldı. Yaz tatili için ailesiyle İstanbul'dan gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel de babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile birlikte selde kayboldu. Anne Arzu Yücel, yapılan anons sonrası otomobili dere kenarından çekmek amacıyla dışarı çıktığı için kurtuldu.