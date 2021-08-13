Başkan Erdoğan sel bölgesinde: Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacağız

Batı Karadeniz'deki 4 il Kastamonu, Sinop, Samsun, Bartın'da meydana gelen sellerde, 25'i Kastamonu, 2'si Sinop'ta olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada otobüsten vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, "Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.



VATANDAŞLARI SELAMLADI



Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı için Yeni Cami'ye gittiği sırada kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.





NE GEREKİYORSA SÜRATLE YAPILACAK



Vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı otobüsünden hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Sizi selamlamadan geçmeyim istedim. Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım hep birlikte buradayız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız."



Erdoğan, diğer bölgelerde de bakanların ve milletvekillerinin bulunduğunu dile getirerek, tespitlerin ardından gerekli adımların atılacağını bildirdi.





