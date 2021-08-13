Başkan Erdoğan 'gözlerimizi yaşartmıştır' demişti: Yeni doğmuş bebek böyle kurtarıldı

Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketinin yaraları sarılıyor. Ekiplerin amansız mücadelesi ile 1720 vatandaş kurtarıldı. Başkan Erdoğan sel felaketinde ise yeni doğmuş bir bebeğin kurtarılma anlarına dikkat çekerek, "Yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi?" demişti. İşte o bebeğin kurtarılma anı kameralara böyle yansıdı...
Türkiye, sel felaketinin yaralarını sarıyor. Başkan Receğ Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamda 3 ilin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan afet bölgesinde yeni doğmuş bir bebeğin görevli personel tarafından kurtarılma anlarına dikkat çekmiş ve "Yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi?" demişti.
Yeni doğmuş bebeğin kurtarılma anı ise kameralara böyle yansıdı:
Başkan Erdoğan Kastamonu'da sel bölgesindeki mücadeleye dikkat çekerek şunları söylemişti:
AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte tüm araç gereçlerle buradayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor. Evlerin damlarından vatandaşlarımızı kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin onların kahramanca tüm o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz.