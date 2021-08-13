Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Belli Oldu Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Nasıl?

Türkiye'de gerçekleşecek olan Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın grupları merak konusu oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da gerçekleşecek olan turnuvada pek çok takım yer alacak. Peki, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu mu? İşte Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları…





Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Gruplar Belli Oldu mu?



Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Nasıl?



Türkiye'nin ev sahipliği içerisinde gerçekleşecek olan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grupları belli oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun yaptığı açıklamalara göre Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Kemer'de yapılacak. Voleybolseverlerden gelen ‘Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları belli oldu mu? ‘ sorusuna cevap verilirken hangi grupta kimlerin karşılaşacağı da açıklandı. Peki,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak turnuvada Türkiye, erkeklerde A Grubu'nda Almanya, Sırbistan, Fransa ile eşleşirken kadınlarda ise yine A Grubu'nda Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Polonya ile eşleşme gerçekleşti.Erkekler B Grubu'nda Ukrayna, Letonya, Hollanda ve İtalya, C Grubu'nda Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Gürcistan, D Grubu'nda Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve Çekya yer aldı.Kadınlar B Grubu'nda ise Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan ve Hollanda eşleşmesi yaşandı.Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun açıklamaları sonrasında gruplar kesinlik kazandı.