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Aşk Mantık İntikam Final mi Olacak? Aşk Mantık İntikam Final Kararı

Aşk Mantık İntikam Final mi Olacak? Aşk Mantık İntikam Final Kararı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk’in paylaştığı diziye RTÜK cezası kesildi. Peki, Aşk Mantık İntikam final mi olacak? Aşk Mantık İntikam final olacak mı? İşte Aşk Mantık İntikam dizisi final kararı hakkında tüm detaylar…

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:45
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:08
Aşk Mantık İntikam Final mi Olacak? Aşk Mantık İntikam Final Kararı

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Aşk Mantık İntikam reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinden bu kez kötü haber geldi. İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı dizide kadına karşı ayrımcılığın o9lduğunun iddia edilmesi üzerine RTÜK cezayı kesti! Peki, Aşk Mantık İntikam final mi olacak?

Aşk Mantık İntikam Final mi Olacak?


Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük'ün bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisi pek çok kişi tarafından izleniyor. Konusu ve başarılı oyuncuları ile beğeniyi üzerine toplayan dizi bu kez RTÜK cezası ile gündeme geldi. Dizide kadının aşağılandığının ve kadının küçük düşürüldüğünün iddia edilmesi üzerine RTÜK incelemesi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda FOX TV ekranlarında yer alan yaz dizisi Aşk Mantık İntikam'a para cezası uygulandı.

Ceza haberinin yayınlanmasıyla birlikte Aşk Mantık İntikam final mi olacak? sorusu gündeme geldi. Ancak kanaldan ve yapımcılardan gelen bilgilere göre Aşk Mantık İntikam'ın final olması gibi bir durum söz konusu değil. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisinin konusu nedir?



Aşk Mantık İntikam Dizisinin Konusu Nedir?


Dar gelirli bir ailenin kızı olan Esra, annesinin yaşadıklarını yaşamamak adına okumuş ve zengin birisiyle evlenmek ister. Mahallelerinde ona aşık olan Ozan ile evlenen Esra, Ozan'ın da dar bir gelire sahip olması üzerine yaşadığı zorluklardan bırak ve boşanır. Boşanma sonrasında Ozan'ın şirket kurması ve zengin olması üzerine Esra'nın yeniden Ozan'ın hayatına girmesi dikkat çekiyor. Aşkları bitmeyen çift her ne yaşanırsa yaşansın iş yerinde birlikte çalışmaya başlarlar.

Aşk Mantık İntikam Final Mi Olacak?Aşk Mantık Intikam'ın Konusu Nedir?


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