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Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' açıklaması! 72 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' açıklaması! 72 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalandı" denildi.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:50
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:14
Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' açıklaması! 72 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

'Altındağ ilçemizden 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12 Ağustos 2021 günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır' denen açıklama, şöyle devam etti:

'29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır.'


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