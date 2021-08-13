USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,04
Ana Sayfa.
Güncel
Afyonkarahisar'da vatandaşı korkutan yarık!

Afyonkarahisar'da vatandaşı korkutan yarık!

Afyonkarahisar'ın Kırkgöz Mahallesi'nde yaşayan Emin Duymuş sabah uyandığında karşılaştığı manzarayla şoke oldu. 28 yıldır aynı mahallede ikamet ettiğini belirten Duymuş, yarıkları ilk kez gördüğünü söyledi..

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:33
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:44
Afyonkarahisar'da vatandaşı korkutan yarık!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi, Kırkgöz Mahallesi'nde 60 santimetre genişliğinde, 500 metre uzunluğunda göçük ve yarıklar oluştu. Mahallede yaşayan Emin Duymuş, ''28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim'' dedi.

Kırkgöz'de sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, yaklaşık 60 santimetre genişliğindeki ve 500 metre uzunluğundaki göçük ve yarıklarla karşılaştı. Tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yarığın büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekiplerince göçük ve yarıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahallede yaşayan Emin Duymuş, yarıklara karşı önlem alınmasını isteyerek, '28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim. Gerekli yerlere bildirildi, tutanaklar tutuldu. Buraların kapatılmasını talep ediyoruz' dedi.

Bolvadin'in Şıhlar, Akçeşme ve Konak mahallelerinde geçen yıl da yarıklar oluşmuştu. Mayıs ayında ise Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazileriyle, yine Kırkgöz Mahallesi yolunda çukur oluşmuştu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı