Sanayi üretiminde çok güçlü artış! Çarklar hızla dönüyor

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, Haziran 2021 döneminde aylık bazda yüzde 2,3; yıllık bazda ise yüzde 23,9 oranında artış gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.
Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Haziran 2021