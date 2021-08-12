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Ekonomi
Sanayi üretiminde çok güçlü artış! Çarklar hızla dönüyor

Sanayi üretiminde çok güçlü artış! Çarklar hızla dönüyor

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, Haziran 2021 döneminde aylık bazda yüzde 2,3; yıllık bazda ise yüzde 23,9 oranında artış gösterdi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:29
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:40
Sanayi üretiminde çok güçlü artış! Çarklar hızla dönüyor

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Haziran 2021

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,3 ARTTI


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Haziran 2021

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %41,1 ARTTI


Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.


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