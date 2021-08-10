Perseid meteoru için heyecanlı bekleyiş bu hafta sona eriyor. Yılın en iyi meteor yağmuru olacak Perseid Meteor yağmuru, herkes tarafından merak ediliyor. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi? İşte yanıtı…
Perseid Meteor yağmuru, NASA'ya göre “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak tanımlanıyor. Nadir görülen Perseid Meteor yağmuru, gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen yaratıyor. Yıl boyunca görülebilecek en iyi meteor yağmuru olan Perseid Meteor yağmuru herkes tarafından merak ediliyor. Bu görsel şöleni izlemek isteyenler “Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Perseid Meteor yağmuruna dair tüm merak edilenler…