Perseid Meteor yağmuru, NASA'ya göre “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak tanımlanıyor. Nadir görülen Perseid Meteor yağmuru, gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen yaratıyor. Yıl boyunca görülebilecek en iyi meteor yağmuru olan Perseid Meteor yağmuru herkes tarafından merak ediliyor. Bu görsel şöleni izlemek isteyenler “Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Perseid Meteor yağmuruna dair tüm merak edilenler…









Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman?



Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den Görülecek Mi?



Meteor yağmuru 24 Temmuz'da başladı ve 24 Ağustos'ta sona erecek. Perseid Meteor yağmurunda görülecek meteor yoğunluğu 11 Ağustos gecesi ve 12 Ağustos sabahı zirve yapacak. Ancak 12 Ağustos gecesi ve 13 Ağustos sabahı da gökyüzü için inanılmaz bir gözlem fırsatı sunacak. Perseid meteor yağmurunun en çok görülebileceği süre. 11 Ağustos gecesi olarak belirtiliyor. Perseid meteor yağmurunun görülebilmesi için 22.00'da gökyüzüne bakmak gerekiyor.Perseid meteor yağmuru, 12-13-14 Ağustos'ta Türkiye'den de yoğun bir şekilde görülebilecek. Başladığı günden bu yana görülebilen Perseid Meteor Yağmuru özellikle bulutların olmadığı yerlerde çıplak gözle izlenebilecek. Başlangıcında ve bitişinde 5-10 tane göktaşı görülebilecek. Ancak 13-14 Ağustos'ta bu sayı 60'a kadar yükselecek.vesorularının yanıtı yapılan son açıklamalara göre bu şekilde açıklanmıştır. Perseid Yağmurunu sizde bu bilgilere göre izleyebilirsiniz.