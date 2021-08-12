USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
Güncel
Meral Akşener’in propaganda oyununu ifşa eden şehit ağabeyi Yusuf Budak: Masamıza davet ettik gelmediler her şey planlı!

Meral Akşener’in propaganda oyununu ifşa eden şehit ağabeyi Yusuf Budak: Masamıza davet ettik gelmediler her şey planlı!

Erzincan’ın Tercan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde “Yalan söylüyorsunuz” diye tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, o anları anlattı. Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener’in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını öne süren Budak, "Bulunduğumuz masaya davet ettik. 'Yok ben gelmeyeceğim' dedi, direkt oraya yöneldi." dedi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:40
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:48
Meral Akşener’in propaganda oyununu ifşa eden şehit ağabeyi Yusuf Budak: Masamıza davet ettik gelmediler her şey planlı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzincan'ın Tercan ilçesinde kahvehane ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Şehit ağabeyi yapılan eleştirilere sert tepki göstererek, 'Yalan konuşuyorsunuz' demişti.

O ANLARI ANLATTI: YALAN SÖYLEMLE SİYASETE TEPKİ GÖSTERDİM
Kardeşi Süleyman Budak'ın 2016 yılında Van Çaldıran Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştüğünü belirten Yusuf Budak, yalan söylemlerle siyaset yapılmasına tepki gösterdiğini kaydetti.

Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener'in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını öne süren Yusuf Budak, 'Kardeşim şehit düştü. Ben çiftçilik, besicilik yaparak geçimimizi sağlıyorum. Kahvehanede oturuyorduk. Meral Hanım içeri geldi. Bulunduğumuz masaya davet ettik. 'Yok ben gelmeyeceğim' dedi, direkt oraya yöneldi.

ALLAH'TAN KORKUN AÇ DEĞİLSİNİZ, YALAN KONUŞMAYIN. BÖYLE SİYASET OLMAZ
Kahveci arkadaşın dertlerini dinledi. Daha sonra Mustafa abi çıktı, 'Açız, 128 dolar nerede? Açlıktan ölüyoruz, yabancı uyrukluların burada ne işi var' gibi söylemlerde bulununca ben de orada tepkimi gösterdim. 'Allah'tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz' dedim. Bu durum orada daha öncesinden ayarlanmış bir olay. Ben çiftçiyim, besicilikle uğraşıyorum. Yanımda 4 tane yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bu yabancı uyruklu vatandaşları nereye göndereceğiz. Çanakkale Şehitliğinde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı, benim tepkim de bu duruma oldu, yani yalana oldu. 'Açız' diyen Mustafa abi en az 4 bin-5 bin lira maaş alıyor, ense yapıyor. Kesinlikle planlı bir durumdu yaşanılanlar' diye konuştu.





YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı