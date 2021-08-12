Köyceğiz yangını kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Muğla) Köyceğiz yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli öte yandan Burdur Bucak yangını ile ilgili 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı