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Köyceğiz yangını kontrol altına alındı!

Köyceğiz yangını kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Muğla) Köyceğiz yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli öte yandan Burdur Bucak yangını ile ilgili 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:20
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:21
Köyceğiz yangını kontrol altına alındı!

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