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Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu yine dostlarını savundu! 'Selahattin Demirtaş niye hapiste?'

Kemal Kılıçdaroğlu yine dostlarını savundu! 'Selahattin Demirtaş niye hapiste?'

HDP'den gelen "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" resti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlere yine destek çıktı. Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?" diye sordu.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:37
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:17
Kemal Kılıçdaroğlu yine dostlarını savundu! 'Selahattin Demirtaş niye hapiste?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Kanaat Önderleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere bir kez daha destek açıklaması yaptı.


'NEDEN HAPİSTELER?' DİYE SORDU


Terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlere tam destek veren Kılıçdaroğlu, daha önce birçok kez yaptığı gibi bir defa daha 'Selahattin Demirtaş niye hapiste? Osman Kavala niye hapiste? Askeri öğrenciler niye hapiste?' sorusunu yöneltti.

HDP'NİN RESTİ SONRA TEKRARLADI

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair geçtiğimiz ay bir açıklama daha gelmişti.

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te yaptığı konuşmada, '31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi' diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, 'Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin' ifadesini kullandı.

Gaziantep'te yaptığı konuşmada, '31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi' diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, 'Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin' ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun, bu sözleri Buldan'ın resti sonrası tekrarlaması dikkat çekti.


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