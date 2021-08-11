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Kars'ta Hortum Çatilari Uçurdu

Kars'ta Hortum Çatilari Uçurdu

Kars’ta ögle saatlerinde çikan hortum, evlerin çatilarini uçurdu.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:34
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:37
Kars'ta Hortum Çatilari Uçurdu
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Kars merkez Halefoglu köyünde çikan hortum evlerin çatilarini metrelerce uzaga atti. Hortumdan 15 ev hasar görürken, vatandaslar ne yapacagini sasirdi. Aras ESAŞ elektrik ekiplerinin köy içerisinde kopan enerji hatlarinin onarimini yaparken, vatandaslar uçan çatilarini topladi.

Hortumun saat 12.00 siralarinda meydana geldigini ifade eden Kenan Kençtemur, “Saat 12.00'de oldu. Allah'tan köyün içinde olmadi olsaydi daha büyük bir felaket olurdu. Arazide yarim saatten fazla hortum dönmeye basladi.

10 eve zarar verdi, köyün çikisindaki evlere, büyük bir felaket köyün içinde olsaydi felaket olurdu” dedi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldigi köyde hortumdan zarar gören evlerinin zarar tespiti yapilacagi ögrenildi. Kaynak : İHA

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