Kars'ta Hortum Çatilari Uçurdu

Kars merkez Halefoglu köyünde çikan hortum evlerin çatilarini metrelerce uzaga atti. Hortumdan 15 ev hasar görürken, vatandaslar ne yapacagini sasirdi. Aras ESAŞ elektrik ekiplerinin köy içerisinde kopan enerji hatlarinin onarimini yaparken, vatandaslar uçan çatilarini topladi.



Hortumun saat 12.00 siralarinda meydana geldigini ifade eden Kenan Kençtemur, “Saat 12.00'de oldu. Allah'tan köyün içinde olmadi olsaydi daha büyük bir felaket olurdu. Arazide yarim saatten fazla hortum dönmeye basladi.



10 eve zarar verdi, köyün çikisindaki evlere, büyük bir felaket köyün içinde olsaydi felaket olurdu” dedi.



Öte yandan jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldigi köyde hortumdan zarar gören evlerinin zarar tespiti yapilacagi ögrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.