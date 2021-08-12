Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın otel odasındaki videosu ifşa oldu! Büyük skandal: Ruslar Joe Biden'a şantaj için bilgisayarımı çaldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandallarıyla gündemden düşmeyen oğlu Hunter Biden, bir kez daha dünya gündemine oturdu. Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren kendisinden daha çok merak edilen bir isim olan Hunter Biden, ilk olarak 2015 yılında beyin kanserinden ölen ağabeyi Beau Biden'ın eşi, yengesi Hallie Biden ile yaşadığı ilişkiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti.



ÖLEN AĞABEYİNİN EŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

2017 yılında basına yansıyan haberlere göre Hunter Biden, o dönem evli ve çocuklu olmasına rağmen yengesi Hallie ile yaşadığı ilişkiye uzun bir süredir devam ediyordu. Ne var ki bu skandalın ortaya çıkmasının ardından eşinden boşanan, babası Joe Biden'dan da 'mutluluk' temennisi alan Hunter Biden'ın yengesi Hallie ile ilişkisi, evlilikle sonuçlanmadan bitmişti.



Uyuşturucu bağımlısı ve alkol problemi olduğu bilinen Hunter Biden'ın uyuşturucu çeteleriyle sık sık alışveriş halinde olduğu ABD basınına yansımaya devam ederken, geçtiğimiz aylarda ise Biden'ın, kadın kuzeniyle ilişki pazarlığı yaptığına dair mesajları ifşa olmuştu.



*Hunter ve aldattığı eşi Kathleen Biden



Kuzeni Caroline Biden ile 2019 yılında yaptığı yazışmalarda Hunter Biden'ın, kendisine 'vakit geçireceği' birilerini ayarlamak isteyen kuzeniyle konuştuğu anların görüntüleri, büyük yankı uyandırmıştı.



*Hunter Biden ölen ağabeyinin cenazesinde



SKANDAL VİDEOSU İNTERNETE YAYILDI

Kuzeniyle adeta pazarlık yapan Hunter Biden, tercih ettiği kadınlara ait özellikleri sıraladığı mesajlarla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Kuzeniyle girdiği bu garip pazarlığın ifşasının yankıları henüz devam ederken, İngiliz basını, yeni bir skandalı daha gündeme taşıdı.



Daily Mail'in haberine göre Hunter Biden'ın, 2019 yılında bir otel odasında fuhuş yapan kadınla çekilmiş görüntülerinde, birbirinden sarsıcı olaylar gelişiyor.



Hunter Biden'ın, uyuşturucu alışverişi yaptığı Ruslar tarafından çalınan bilgisayarından sızdığı düşünülen görüntülerde, fuhuş yaptığı sırada kendisine dair birçok itirafta da bulunduğu görülüyor.



'HER GECE 10 BİN DOLAR HARCADIM'

Kendisini fuhuş yaparken kameraya kaydeden Hunter Biden, bu sırada birlikte olduğu kadına girdiği uyuşturucu komalarını anlatıyor. '2018 yılında Las Vegas'taydım. Tam 18 günümü başka başka otellerde odadan odaya gezerek geçirdim. Ne kadar para harcadığımı hatırlamıyorum bile. Gecede 10 bin dolar civarında harcama yaptığımı düşünüyorum' ifadelerini kullanan Hunter Biden, o sırada birlikte vakit geçirdiği Rus uyuşturucu satıcılarının kendisini komadayken bırakıp gittiğini de söyledi.



'BABAMA AİT BİLGİLER OLAN BİLGİSAYARI ŞANTAJ İÇİN ÇALDILAR'

Video görüntülerinde, 'Bir sabah uyandım ve önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamadığımı fark ettim. Beni komadayken bırakıp gitmişler. Yanımda sadece bir kadın vardı. Bilgisayarımı da çalmışlar. İçinde babama (Joe Biden) dair bilgiler de olabilir, bilemiyorum. Şantaj yapmak için çaldılar' sözlerini kullanan Hunter'ın, bu sırada yatağının yanında duran uyuşturucular da olduğu görüldü.



Kadınla ilişki yaşadığı sırada, daha önce 3 bilgisayarının çalındığını anlatan Hunter'ın bu sırada şimdiki eşi Melissa Biden'la nişanlı olduğu da biliniyor. Otel odasındaki görüntülerden yalnızca birkaç ay sonra bir kez daha nikah masasına oturan Hunter Biden'ın ifşa olan videosunda anlattığı olaylar, ABD basınında da büyük yankı uyandırdı.



Ülkeyi yöneten ailenin her türlü skandalla dolu olduğu bir kez daha gündeme gelirken, Joe Biden'ın oğlunun yeni görüntüleriyle ilgili yapacağı açıklama da merakla bekleniyor.