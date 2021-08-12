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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP'yi aklamak istedi: 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP'yi aklamak istedi: 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar

Millet İttifakı'nın en küçük üyesi İYİ Parti'nin HDP ile işbirliğinin vatandaşın radarında olmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP'yi aklamaya çalıştı. "HDP'nin terör örgütü PKK'yla bir tutularak şeytanlaştırıldığını" iddia eden Çıray HDP'yi destek verdi. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:50
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:52
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP'yi aklamak istedi: 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar

Millet İttifakı'nın küçük üyesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, gittiği şehirlerde devamlı vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşması dikkat çekiyor.

HDP İLE ORTAKLIĞA TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR AKŞENER'E "FETÖ'CÜSÜN" DİYOR


HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililer, son olarak Sivas'ta "FETÖ'cü" protestosu ile karşılaştı. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, "FETÖ'cüsün" diye bağırdı.

Yaşanan bu tepkileri Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP savunuculuğuna soyundu.

"PKK EŞİTTİR HDP' TAKTİĞİNİ BAŞLATTILAR"

Vatandaşlardan gelen tepkileri 'provokasyon' olarak niteleyen Çıray, sözlerinin devamında HDP'nin PKK ile bir tutularak şeytanlaştırıldığını öne sürdü.

Çıray, "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" ifadelerini kullandı.


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