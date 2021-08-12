İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP'yi aklamak istedi: 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar

Millet İttifakı'nın küçük üyesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, gittiği şehirlerde devamlı vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşması dikkat çekiyor.



HDP İLE ORTAKLIĞA TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR AKŞENER'E "FETÖ'CÜSÜN" DİYOR

"PKK EŞİTTİR HDP' TAKTİĞİNİ BAŞLATTILAR"

HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililer, son olarak Sivas'ta "FETÖ'cü" protestosu ile karşılaştı. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, "FETÖ'cüsün" diye bağırdı.Yaşanan bu tepkileri Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP savunuculuğuna soyundu.Vatandaşlardan gelen tepkileri 'provokasyon' olarak niteleyen Çıray, sözlerinin devamında HDP'nin PKK ile bir tutularak şeytanlaştırıldığını öne sürdü.Çıray, "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" ifadelerini kullandı.