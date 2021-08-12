Fırsat kolluyormuş! CHP'li Mansur Yavaş, Altındağ'daki üzücü olaydan sonra mültecilerin tamamını hedef aldı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ ilçesinde yaşanan üzücü olayı twitter hesabından değerlendirdi. Mültecileri hedef almak için fırsat kolladığı anlaşılan Yavaş, münferit bir olayı ülkeye genelleyerek, "Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum." dedi.



'Güvenliği sağlayacağız'



"Altındağ'daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diyen Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.