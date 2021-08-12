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Filistin Sağlık Bakanlığından 'yeni bir COVID-19 dalgası' uyarısı!

Filistin Sağlık Bakanlığından 'yeni bir COVID-19 dalgası' uyarısı!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınında bölgede yeni bir dalga yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:27
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:28
Filistin Sağlık Bakanlığından 'yeni bir COVID-19 dalgası' uyarısı!

Filistin Sağlık Bakanlığı Koruyucu Tıp Birimi Müdürü Mecdi Zahir, yaptığı yazılı açıklamada, "Vaka sayısında ve özellikle yatan hasta sayısındaki artış, üçüncü dalganın eşiğine gelindiğini gösteriyor." dedi.

COVID-19 salgınının üçüncü dalgası konusunda üç faktöre dikkati çeken Zahir, bunları "sağlık tedbirlerine yeterince uygun davranılmaması, vatandaşların aşı olmaya yeterince ilgi göstermemesi ve sokakların aşırı kalabalık olması" şeklinde sıraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar bin 111 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı 118 bine dayanırken 115 bin 500 kişi hastalığı atlattı.


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