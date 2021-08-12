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Siyaset
CHP’nin faşisti Tanju Özcan'ın yeni oyunu patladı

CHP’nin faşisti Tanju Özcan'ın yeni oyunu patladı

Göçmenlere su ve bazı belediye hizmetlerini 10 katı fiyata verme kararı alan CHP’nin faşist Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Boluluların 783 bin lirasını iki ay içinde sudan bahanelerle düzenlenen organizasyonlara harcadığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:09
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:11
CHP’nin faşisti Tanju Özcan'ın yeni oyunu patladı

Göçmenlere su ve bazı belediye hizmetlerini 10 katı fiyata verme kararı alan CHP'nin faşist Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, havaya saçtığı paralarla Boluluların öfkesini üzerine çekiyor. Özcan'ın, Boluluların 783 bin lirasını iki ay içinde sudan bahanelerle düzenlenen organizasyonlara harcaması büyük tepki çekti.

Göçmenlere suyu bile çok gören ve Boluluların haklarını savunuyor gibi davranan CHP'li Tanju Özcan'ın aslında nasıl israf yönetimi sergilediği, belgeleriyle Bolu basınında yer aldı. “Bolusonhaber.com” internet sitesinde yer alan haberde, Özcan'ın şaibeli harcamaları şu ifadelerle anlatılıyor:

“17 Temmuz 2021 de bir açılışta konuşan başkan Özcan 'açılışların masraflı ve israf' olmasından dem vururken aynı açılış için Bolu Belediyesinin Fuya Grup Danışmanlık Organizasyon LTD. ŞTİ'ne 390 Bin TL ödeme yaptığını önceki yazılarımızda siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Bolu halkının geleceği olan Ak Partili Alaadin Yılmaz'ın Bolu'ya kazandırmış olduğu araziyi 10 gün önce sessiz sedasız babasının malı gibi satan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine Fuya Grup Danışmanlık Organizasyon LTD. ŞTİ'ne 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için 393 bin TL'lik organizasyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Kapalı zarf teklifi usulü ihale aynı firmaya verilirken sadece iki organizasyon için Tanju Özcan aynı firmaya iki ay içerisinde 783 Bin TL ödeme yapmış olacak. Hal böyle olunca CHP ile israfın önüne geçileceğini uman vatandaşlar ‘CHP geldi ancak israf bitmedi' şeklinde tepkilerini gösteriyorlar”


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