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Bu kadar düştü! Babacan'dan ayaklanma çağrısına destek

Bu kadar düştü! Babacan'dan ayaklanma çağrısına destek

Ekşi Sözlük'te devlete karşı ayaklanma çağrısı yapan provokatöre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan destek geldi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:21
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:47
Bu kadar düştü! Babacan'dan ayaklanma çağrısına destek

Her fırsatta toplumun milli ve manevi değerlerine saldıran, 'halkı kin ve düşmanlığıa tahrik' içerikli yazıları yayınlamaktan çekinmeyen sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra, siyaset camiasından bir destekçi daha buldu. Habertürk'te konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı esnada bir başka TV programında sosyal medyaya yönelik açıklamalarının kendisiyle paylaşılmasına değindi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekşi Sözlük ve Twitter'da toplumsal değerlere yönelik saldırgan içeriklere müdahale edilmesi hakkındaki söylemini 'özgürlüklerin kısıtlanması' olarak yorumladı.

Babacan ayrıca, bu tür mecraların kontrolünün zor olduğunu belirterek, toplumsal değerlere her gün saldıran gruplara ithafen, 'Gençler rahat bırakılmalı' dedi.

Babacan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

'Ülkeyi yöneten zihniyetin hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Twitter'a bedel ödetmeler, Ekşi Sözlük'le ilgili ifadeler. Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Gençleri rahat bırakın. Gençlere tahammülü olmak lazım. Eleştirel bakanlar olabilir. Dolayısıyla Türkiye'yi yöneten insanın demokrat ve farklı görüşlere saygı duyması lazım. Sosyal medyayı tutmak o kadar kolay değil. Devletin imkanlarıyla bazı medya kurumlarını tutabilirsiniz. Ama sosyal medya çok hızlı gelişen bir aday. Şu anda Cumhurbaşkanının bu işleri bırakıp ülkeyi iyi yönetmesi lazım.'


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