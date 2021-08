Batı Karadeniz'i sel vurdu! AFAD acı haberi duyurdu! can kaybı artıyor...

Sinop, Bartın ve Kastamonu'yu sel vurdu. Çok sayıda evi su bastı, araçlarda büyük hasar meydana geldi.



İşte dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler;



KASTAMONU'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



SAAT 09.54 Kastamonu'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



SAAT 09.07 Kastamonu'nda dün meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde 1 bina çöktü, 2 bina hasar gördü. Mahsur kaldığı binanın balkonundan 20 saat sonra kurtarılan Mustafa Şen (70) lokantada yemek yerken sele yakalandığını belirterek, '5 dakika içinde oldu her şey. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2'nci katından balkona çıktım' dedi.



Kentte dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar binaların çatılarından helikopterle tahliye edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, selde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI TAŞTI



Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. İlçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ezine Çayı kenarında bulunan bir bina çökerken, yanında bulunan 2 binada ağır hasar oluştu. İlçede arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyunca burada çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı.



'HER ŞEY 5 DAKİKADA OLDU'



Sele lokantada yemek yerken yakalanan ve binanın 2'nci katındaki balkona çıkarak kurtulan Mustafa Şen, 20 saat sonra ekipler tarafından tahliye edildi. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Şen, saat 11.00 sıralarına lokantada yemek yerken sele yakalandığını söyledi. Şen, 'Dünden beri mahsurum. Bir anda gelişti. Ne olduğunu anlamadık. Lokantada dün saat 11.00 sıralarında yemek yiyordum. Yemek yerken bir anda sular yükseldi. 5 dakika içerisinde oldu her şey. Selin bastığı anda içeride mal sahipleri vardı, herhalde onlar rahmetlerine kavuşmuşlar. Ben o an kapıda kaldım. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2'nci katından balkona çıktım. Balkondan da beni kurtardılar' dedi.



475 PERSONEL GÖREV YAPIYOR



Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte su seviyesi de düştü. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kastamonu'da 701 personel, 59 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp ile arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Şu ana kadar Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşın tahliye edildiği, Bozkurt ilçesinde tahliye çalışmalarına 2 helikopter ile devam edildiği kaydedildi. Selin meydana geldiği 11 Ağustos tarihinde Küre'ye 198, Pınarbaşı'na 167, Azdavay'a 145, İnebolu'ya 123, Abana'ya 122, Bozkurt'a 117 metreküp yağış düştüğü bildirildi.



SAAT 09.05 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle bulundukları yerlerden tahliye ediliyor.



Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.



Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.



Selde mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.



Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.



SAAT 06.16 AFET ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, 'Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir' denildi.



AFAD; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, '11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır' ifadelerine yer verildi.



'KASTAMONU'DA 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR'



Açıklamanın devamında 'Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır' ifadeleri kullanıldı.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI



Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada 'Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır' denildi.



İL BAZINDA GÖREV YAPAN PERSONEL VE ARAÇ SAYILARI



Açıklamada, Bartın'da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp'un; Kastamonu'da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp'un; Sinop'ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp'un görevlendirildiği aktarılırken, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD'a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp'un; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR'ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiği belirtildi.



Açıklamada, Türk Kızılay'ı tarafından toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olduğu; 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı ifade edildi.



TAHLİYE ÇALIŞMALARI



Açıklamada, 'Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edilmiş olup, hastanede tedavi gören hasta bulunmamaktadır' denildi.



Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:



'Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır.



Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır.



Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düşmüştür. Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir.'



04:52 Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.



KARABÜK-ZONGULDAK KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI



23.47 Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Bölgemizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açılacaktır.' denildi.



OLTU'DA SEL



23.30 Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel, trafik kazasına neden oldu. Kazada eşi ikinci doğumunu yapmak üzere olan Burhan Toksoy (37) yaşamını yitirdi. Sel birçok ekili alanda da zarara neden oldu.



23.02 Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.



22.55 Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.



'VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da önemli açıklamalarda bulundu. Bartın - Karabük kara yolunun hasarları gidirildikten sonra ulaşıma açılacağını bildiren Kurum, 'Vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz tüm kurumlarıyla burada' ifadelerini kullandı.



'BOŞALTMA VE TAHLİYE İŞLEMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin, 'İlçe merkezinde ev ve iş yerlerinin alt katları ile bodrum katları şu anda su içerisinde. Yarın itibarıyla boşaltma ve tahliye işlemlerine başlayacağız.' dedi.



Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Ayancık ilçesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İncelemesinin ardından karayolları şantiyesinde gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, ilçeye hem doğu hem de batı yönünden kara yolu ulaşımında sorunlar yaşandığını söyledi.



Sinop-Ayancık karayolunun ulaşıma açılması noktasında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu şöyle konuştu:



'Su biraz şu an çekilmiş durumda. Biraz daha çekilmesini bekleyeceğiz. İlçe merkezinde ev ve iş yerlerinin alt katları ile bodrum katları su içerisinde şu anda. Yarın itibarıyla boşaltma ve tahliye işlemlerine başlayacağız. Köylerde mahsur kalanların tahliyeleri de helikopterler ile devam ediyor. Bekleyen vatandaşlarımız var. Ama hava şartlarından dolayı kurtarma helikopterlerinin çalışmasında sıkıntılar yaşıyoruz'



Bakan Karaismailoğlu, ilçeye içme suyu ve ekmek yardımının da ilgili kuruluşlarca yapılmaya başlandığını kaydetti.



SİNOP, BARTIN VE KASTAMONU'DA SEL FELAKETİ



Bartın'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Kumluca ve Abdipaşa Belediyesi ve çevre köylerde başlayan aşırı yağış dere taşmalarına neden oldu.



Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları Bartın, Ankara, Sakarya, Samsun ve Kırıkkale AFAD il müdürlüklerinden 42 personel, 1 arama köpeği, 10 araç, 1 bot ve 4 motopomp ile devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 17 kişilik arama kurtarma timi ve 3 araç, İstanbul'dan 6 kişilik jandarma su altı arama timi bölgeye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan 7 ambulans, 1 UMKE ekibi ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapıyor.



Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam ediliyor. Ulus İlçesi'ne bağlı 6 köye elektrik verilemiyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Ulus'ta 90 mm yağış düşmüş olup kuvvetli yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN VATANDAŞLARA UYARI



İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanakların devam etmesi nedeniyle, vatandaşları bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgesindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.



İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şu şekilde;



Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir.



Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



KASTAMONU



Kastamonu genelinde başlayan şiddetli yağışlar Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili oluyor.



Kastamonu, Çankırı, Karabük, Çorum, Amasya, Sakarya, Zonguldak, Düzce, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır AFAD il müdürlüklerinden 60 personel, 4 dalgıç, 5 bot, 9 araç, 11 motopomp ile daha önce Rize'de görevlendirilen 27 personel, 2 bot ve 9 araç bölgeye sevk edildi.



Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 56 arama kurtarma personeli hava yoluyla bölgeye sevk edildi. 67 sağlık personeli, 10 ambulans ve 10 UMKE ekibi, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ekipleri ile DSİ ve Karayolları araçları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, 39 personel ve 12 araç olay bölgesine sevk edildi.



Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 helikopter havadan destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.



Kastamonu Azdavay karayolu ulaşıma kapandı. Kastamonu genelinde 213 köye elektrik verilemiyor. Samsun AFAD il müdürlüğünden 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi. Bölgeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla ilave mobil baz istasyonu takviyesi yapıldı.



Barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 40 çadır, 120 battaniye, 120 yatak, 120 nevresim seti ve 40 mutfak seti bölgeye sevk edildi.



11 Ağustos 2021 tarihinde Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm yağış düştü.



SİNOP



Sinop'ta başlayan aşırı yağışlar, şehir merkezi ve birçok ilçesinde etkili oldu, bölgede sel ve su baskınları meydana geldi.



Sinop, Tokat, Samsun, Bursa, Adana AFAD il müdürlüklerinden 57 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirildi.



Sinop'ta mahsur kalan vatandaşlar için Genelkurmay Başkanlığı'ndan 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 olmak üzere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapıldı. Hava araçları ile 19 kişinin tahliyesi sağlandı.



Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlandı. Belediye'nin itfaiye ekipleri su boşaltma çalışması yapıyor. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan iş makinası görevlendirilmesi yapıldı.



SAKOM'dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 hasta Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Olay yerine 27 ambulans, il dışından 25 ambulans, 4 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı ve 91 sağlık personeli görevlendirildi.



Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 84 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor.



Ayancık'ta 240,5 mm, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, merkezde 83,8 mm, Türkeli'nde 88,8 mm yağış düştü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.