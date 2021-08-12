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Batı Karadeniz'de can kaybı 17'ye yükseldi!

Batı Karadeniz'de can kaybı 17'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 21:00
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 21:08
Batı Karadeniz'de can kaybı 17'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerine ilişkin son bilançoyu paylaştı.

Can kaybı 17'ye yükseldi

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıklayan Erdoğan, "Vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter,3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık.

Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız."


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