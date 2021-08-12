Aşk Mantık İntikam Final mi Olacak? RTÜK’den Aşk Mantık İntikam’a Büyük Ceza

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Aşk Mantık İntikam reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinden bu kez kötü haber geldi. İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı dizide kadına karşı ayrımcılığın o9lduğunun iddia edilmesi üzerine RTÜK cezayı kesti! Peki, Aşk Mantık İntikam final mi olacak?





Aşk Mantık İntikam Final mi Olacak?



Aşk Mantık İntikam Dizisinin Konusu Nedir?



Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük'ün bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisi pek çok kişi tarafından izleniyor. Konusu ve başarılı oyuncuları ile beğeniyi üzerine toplayan dizi bu kez RTÜK cezası ile gündeme geldi. Dizide kadının aşağılandığının ve kadının küçük düşürüldüğünün iddia edilmesi üzerine RTÜK incelemesi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda FOX TV ekranlarında yer alan yaz dizisi Aşk Mantık İntikam'a para cezası uygulandı.Ceza haberinin yayınlanmasıyla birliktesorusu gündeme geldi. Ancak kanaldan ve yapımcılardan gelen bilgilere göre Aşk Mantık İntikam'ın final olması gibi bir durum söz konusu değil. Peki,Dar gelirli bir ailenin kızı olan Esra, annesinin yaşadıklarını yaşamamak adına okumuş ve zengin birisiyle evlenmek ister. Mahallelerinde ona aşık olan Ozan ile evlenen Esra, Ozan'ın da dar bir gelire sahip olması üzerine yaşadığı zorluklardan bırak ve boşanır. Boşanma sonrasında Ozan'ın şirket kurması ve zengin olması üzerine Esra'nın yeniden Ozan'ın hayatına girmesi dikkat çekiyor. Aşkları bitmeyen çift her ne yaşanırsa yaşansın iş yerinde birlikte çalışmaya başlarlar.