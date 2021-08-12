Ankara'daki provokasyonla ilgili valilikten açıklama!

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.



İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİLER



Dün akşam yaşanan kavganın ardından mahallede başlayan gerginlik bugün devam etti. Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan yabancı uyruklulardan bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi. Akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devirilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir.' denildi.

