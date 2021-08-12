Altındağ provokasyonunda flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı var...

Ankara'nın Altındağ olayında yaşanan provokatif olaylar ile ilgili harekete geçildi. Emniyet, olaylara karışan 76 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 38'inin suç kaydı olduğu tespit edildi.





NE OLMUŞTU?



Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.A ve A.M.A'nın parkta bulunan aydınlatma direğine vurarak zarar verdiğini gören 18 yaşındaki Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'in uyarması üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde Suriye uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emirhan Yalçın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Olayın duyulması sonrası mahallede hareketli anlar yaşandı. Öfkeli mahalleli sosyal medyadan ve bölgeye gelenler tarafından provoke edildi. Dün provokasyonlar sonucu Suriyelilerin dükkanları ve evleri saldırıya uğradı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Olayın gerçekleştiği bölgede başlayan hareketliliğin üzerine Ankara Valiliği gece saatlerinde gösterilerin sona erdiğini duyurarak, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılacağı kaydedildi. Mahallede polis geniş güvenlik önlemi aldı.