AK Parti'den Altındağ'daki provokasyonla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Altındağ’daki olaylar) Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır.