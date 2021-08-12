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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Ünlü televizyon programcısı Acun Ilıcalı bir kez daha baba olma haberiyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı, yıl önce gerçekleştirdiği evlilikten ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın çalkalanmasına sebep oldu. peki, Acun Ilıcalı’nın sevgilisi hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:34
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:36
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

52 yaşındaki ünlü programcı Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Magazin gündeminde bomba etkisine sebep olan haberin yayılmasının üzerine Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Ayça Çağla Altınkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi?

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi?


Uzun süredir güzel bir ilişki içerisinde olduklarını açıklayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan yeni bir haber geldi. Çağla Altunkaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğrafta karnı dikkat çekti. Sosyal medya takipçilerinin ‘Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi? sorularına cevap gelmedi. İlişkilerini göz önünde sürdüren çift hakkında ortaya atılan iddianın doğru olup olmadığı merak ediliyor.



Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? sorusuna henüz bir açıklama gelmedi.

Ayça Çağla Altunkaya Hamile Mi?Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile Mi?


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