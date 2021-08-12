Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Ünlü televizyon programcısı Acun Ilıcalı bir kez daha baba olma haberiyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı, yıl önce gerçekleştirdiği evlilikten ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın çalkalanmasına sebep oldu. peki, Acun Ilıcalı’nın sevgilisi hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?
52 yaşındaki ünlü programcı Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Magazin gündeminde bomba etkisine sebep olan haberin yayılmasının üzerine Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Ayça Çağla Altınkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi?