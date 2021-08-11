13 Ağustos BİM Kataloğu BİM’e Bu Cuma Neler Gelecek? BİM’de Bu Cuma Neler Var? 13 Ağustos BİM Aktüel

BİM 13 Ağustos Kataloğunda yer alan indirimli ürünler fırsat severlerle paylaşıldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM 13 Ağustos Kataloğunda indirimli ürünlere yer verildi. Peki BİM 13 Ağustos Kataloğunda Neler Var? BİM'de bu cuma indirimli neler var? İşte BİM 13 Ağustos Kataloğu…













BİM, okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte okul ürünlerini getirdi. Okul ürünlerine yer verilen ilk sayfada kalem, sulu kapak defter, zarf dosya, yapışkanlı not kağıdı, simli yapıştırıcı, keçeli kalem, yazı tahtası, mantar pano ürünlerine yer verildi.









Kataloğun ikinci sayfasında ise közde pişirme teknolojisine sahip olan kahve makinesi, rendeli blender seti, servis maşası, sunum tabağı, mini bulaşıklık ve peçetelik bulunuyor.

BİM 13 Ağustos kataloğu son sayfasında ise ultra HD smart TV, bisiklet, ışıklı scooter, saç kurutma makinesi, buharlı temizleyici ve çocuklar için oyuncular çeşitlerine yer verilmiştir.











İşte 3 sayfalık BİM 13 Ağustos kataloğu!

