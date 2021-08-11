Kastamonu’da HES patladı: 1 kişi öldü

Kastamonu'da Ezine Çayı üzerinde bulunan HES barajı patladı. Yaşanan selin ardından 1 kişi hayatını kaybederken, sular Bozkurt ilçesinde araçları birbirine kattı.
Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışlar, Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerindeki HES barajının patlamasına sebep oldu.
Barajdan taşan sel suları, bölgedeki evlerin ikinci katlarına kadar ulaştı.
İlk belirlemelere göre Kazım T. adlı bir kişinin hayatını kaybettiği bölgede elektrik hatlarında, internet ve iletişim hatlarının tümünde kesilmeler meydana geldi.