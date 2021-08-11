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Kastamonu’da HES patladı: 1 kişi öldü

Kastamonu’da HES patladı: 1 kişi öldü

Kastamonu'da Ezine Çayı üzerinde bulunan HES barajı patladı. Yaşanan selin ardından 1 kişi hayatını kaybederken, sular Bozkurt ilçesinde araçları birbirine kattı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:36
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:42
Kastamonu’da HES patladı: 1 kişi öldü

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışlar, Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerindeki HES barajının patlamasına sebep oldu.

Barajdan taşan sel suları, bölgedeki evlerin ikinci katlarına kadar ulaştı.



İlk belirlemelere göre Kazım T. adlı bir kişinin hayatını kaybettiği bölgede elektrik hatlarında, internet ve iletişim hatlarının tümünde kesilmeler meydana geldi.

MAHSUR KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


HES barajının patladığı ve sel sularının vurduğu ilçeye ulaşım sağlayan yolların kapandığı, mahsur kalanların kurtarılması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Jandarma ekiplerinin, ilçeye giren yolları kapatarak geçişleri engellediği öğrenildi.

SEL, ARAÇLARI ÖNÜNE KATTI


Özellikle Bozkurt ilçesinden gelen görüntüler sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.



Araçları önüne katan felaketin ağaçları devirerek ortalığı birbirine kattığı görüldü.

Görüntüyü çeken vatandaşın, 'Allahım yardım et' çığlıkları dikkatlerden kaçmadı.


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