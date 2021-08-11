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İzmir'de çağ dışı hareket! Tesettürlü kadını havuza almadılar...

İzmir'de çağ dışı hareket! Tesettürlü kadını havuza almadılar...

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını iddia etti. Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular'' ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:32
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:32
İzmir'de çağ dışı hareket! Tesettürlü kadını havuza almadılar...

Harun Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dikili ilçesindeki bir siteden yazlık villa kiraladığını belirtti.

Havuzu kullanmak isteyen eşinin site yönetimi tarafından "haşemalı" olduğu gerekçesiyle engellendiğini ileri süren Çetin, insanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyledi.

'YÖNETİM KARARI' DEDİLER


Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?"

İzmir'in Dikili'de bir site yöneticisi, başörtülü bir kadının haşemayla sitenin havuzuna giremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.
Siteden villa kiralayan Harun Çetin'in kendi cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, site yöneticisinin Çetin'i tehdit ettiğ anlar da yer alıyor. Yöneticinin Havuza girerseniz sonuçlarına katlanırsınız söleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

İnsanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyleyen Çetin, 'Karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?' ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlatacağını aktaran Çetin, bu tür mağduriyetler yaşayanlara destek amacıyla mücadele edeceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan site yöneticileri, konuya ilişkin soruların cevapsız bıraktı.


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