Göz Kuruluğuna Ne İyi Gelir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?

Göz kuruluğu yaş ve cinsiyet fark etmeksizin pek çok kişide görülen son derece rahatsız edici hastalıklardan birisidir. Kuru göz sendromu veya halk arasında bilinen bir diğer adı ile göz kuruluğunun erken teşhis edilmesi hastalığın ileri seviyelere ulaşmaması adına oldukça önemlidir. Alanında uzman doktorlar göz kuruluğu tedavisi hakkında pek çok görüş bildirmektedir.



Göz Kuruluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?



Gözyaşı Üretimini Olumsuz Etkileyen Faktörler Nelerdir?



Göz Kuruluğuna Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir?



Göz Kuruluğu Neden Olur?



Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?



, göz kuruluğunun nedeni her ne olursa olsunilk aşamada ayrıntılı göz muayenesi ile başlatılmaktadır. Tedavi sürecinin doğru bir şekilde planlaması için oldukça önemli olan göz muayenesinin gerçekleştirilmesinin ardından tedavi süreci başlatılmaktadır. Alanında uzman doktorlar bu aşamada gözü nemli tutmak için göz kuruluğu tedavisinde ilaç ve jel kullanımını gerçekleştirmektedir.Tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek olan göz kuruluğunun pek çok belirtisi vardır. Bu belirtilere dikkat ederek kısa süre içerisinde teşhis gerçekleşleştirilebilir ve göz kuruluğu tedavisi için çalışmalara başlanabilir. Peki, göz kuruluğu belirtileri nelerdir?• Gözde yanma,• Gözlerde kaşıntı,• Uyanınca gözleri açmakta zorlanma durumu,• Kontakt lens kullanımında güçlük,• Göz içi ve çevresinde ip oluşumu,• Göz kapaklarını hareket ettirme isteğinde azalma,Göz kuruluğu belirtileri arasında yer almaktadır.Gözyaşı üretimini olumsuz etkileyen faktörler;• İleri yaş,• Romatolojik hastalıklar,• Tiroit bezinde meydana gelen bozukluklar,• Akne,• Depresyon,• Testesteron, östrojen dengesizliği,• Uzun süre kontakt lens kullanımı,Göz kuruluğu yaşayan ve tekrar yaşamamak isteyen hastalar ,'göz kuruluğuna karşı alınabilecek önlemler nelerdir?' sorusunu gündeme getirmektedir. Alanında uzman doktorlar göz kuruluğuna karşı alınabilecek önlemler listesini hazırlamıştır. Bu listeye dikkat edilerek göz kuruluğuna karşı önlemler alınabilir ve göz kuruluğunun beraberinde getireceği sağlık problemlerinden kaçınılabilir. İşte göz kuruluğuna karşı alıabilecek önlemler;• Belirli sürelerde göz kırpmak göz sağlığı açısından oldukça önemlidir.• Gözyaşlarının buharlaşmasını yavaşlatmak için buharlı ürünlere maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.• Özellikle şiddetli rüzgarın olduğu zamanlarda dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır.• Uzun süre bilgisayar ekranına bakılması durumunda mola verilerek gözler dinlendirilmelidir.Göz kuruluğu bireysel ve çevresel faktörler sebebiyle meydana gelebilmektedir. Bireyin yaşı, ilaç kullanımı gibi çevresel ve bireysel faktörlerin göz kuruluğuna sebep olduğu açıklanmıştır. 'Sorusunu soran hastalar içinse alanında uzman doktorlar göz kuruluğunun sebeplerini açıklamıştır. İşte göz kuruluğu neden olur sorusunun cevabı;• Göz damlası ve merheme karşı alerji,• Aşırı alkol ve sigara kullanımı gerçekleştirilmesi,• Gözün uzun süre zararlı ışıklara maruz kalması,• Bağışıklık sistemi hastalıkları,• Göz kapağının içe dönüklüğü,• Göz kapağı hastalıkları,• Ektropion• Alerjik ve bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelmesi,• Duman, güneş, nem düşüklüğü gibi çevresel faktörler,arasında yer almaktadır.sorusuna yanıt veren pek çok doktor tedavi sürecinde daml kullanımını önermektedir. Bu sebeplegörülmesi sonrasında zaman kaybetmeden doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir. Göz kuruluğu tedavisi sürecinde geleneksel yöntemlere başvurmamak ve doktor kontrolünde tedavi süreci gerçekleştirmek hastalığın seyri için oldukça önemlidir.• Ortam havasını nemlendirmek• Beslenme düzenine dikkat etmek• Gözleri yoracak aktivitelerden uzak durmak• Kirpik diplerini temiz tutmak• Göz damlası kullanmak• Rüzgarlı havalarda kenarı korunaklı gözlükler kullanmak• Bol su tüketmek• Omega 3 içeren vitaminler kullanmakgörülmesi durumunda zaman kaybeden doktor kontrolüne gidilmesi gerekmektedir.