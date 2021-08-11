USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
Bulut Duman’ın cinsel istimara azmettirmesine ses çıkarılmadı

Bulut Duman’ın cinsel istimara azmettirmesine ses çıkarılmadı

2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği yönündeki iddiaları üzerine hakkında dava açılan şarkıcıya, birçok kesim tepki göstermedi.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:45
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:59
Bulut Duman’ın cinsel istimara azmettirmesine ses çıkarılmadı

Şarkıcı Bulut Duman'ın, Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.'nün ifadesine göre Duman'ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 yaşındaki mağdur çocuğun, şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu vurgulandı.

“YENİ BİR FETİŞ VAR”


A.Ü.'nün ifadesine göre şüpheli BulutDuman'ın, A.Ü.'ye 'Bende yeni bir fetiş var.' diyerek 'Bu durumu seninle yaşamak istiyorum.' dediği öne sürüldü.

A.Ü.'nün Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman'ın 'Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar.' dediği iddia edildi.

'YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU'


Şüpheli Duman'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

İddianamede, 'Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu' şeklinde değerlendirme yapıldı.

27 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA HAPSİ İSTENDİ


İddianamede, tutuksuz şüpheli Duman'ın 'Çocuğun cinsel istismarına azmettirme' suçundan, 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz şüpheli Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

HAKKINDA ONLARCA ŞİKAYET VAR


Daha önce de Bulut Duman ile ilgili savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu ortaya çıkmış, Duman hakkında açılan davaların üçünde, ‘dolandırıcılık' suçundan hapis cezası olduğu belirlenmişti.

Şikâyetçilerin birçoğunun gay olduğu, Duman ile eşcinsel arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları, taraflar arasında önce duygusal yakınlık oluştuğu, sonrasında da Duman'ın kendilerinden para aldıktan sonra, elindeki görüntülerle şantajda bulunduğu öne sürülmüştü.

Bu kişiler arasında memur, doktor ve mühendislerin bulunduğu öğrenilmişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı