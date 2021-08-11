Bulut Duman’ın cinsel istimara azmettirmesine ses çıkarılmadı

Şarkıcı Bulut Duman'ın, Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.'nün ifadesine göre Duman'ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 yaşındaki mağdur çocuğun, şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu vurgulandı.





“YENİ BİR FETİŞ VAR”



'YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU'



27 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA HAPSİ İSTENDİ



HAKKINDA ONLARCA ŞİKAYET VAR



A.Ü.'nün ifadesine göre şüpheli BulutDuman'ın, A.Ü.'ye 'Bende yeni bir fetiş var.' diyerek 'Bu durumu seninle yaşamak istiyorum.' dediği öne sürüldü.A.Ü.'nün Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman'ın 'Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar.' dediği iddia edildi.Şüpheli Duman'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.İddianamede, 'Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu' şeklinde değerlendirme yapıldı.İddianamede, tutuksuz şüpheli Duman'ın 'Çocuğun cinsel istismarına azmettirme' suçundan, 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi.Tutuksuz şüpheli Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.Daha önce de Bulut Duman ile ilgili savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu ortaya çıkmış, Duman hakkında açılan davaların üçünde, ‘dolandırıcılık' suçundan hapis cezası olduğu belirlenmişti.Şikâyetçilerin birçoğunun gay olduğu, Duman ile eşcinsel arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları, taraflar arasında önce duygusal yakınlık oluştuğu, sonrasında da Duman'ın kendilerinden para aldıktan sonra, elindeki görüntülerle şantajda bulunduğu öne sürülmüştü.Bu kişiler arasında memur, doktor ve mühendislerin bulunduğu öğrenilmişti.