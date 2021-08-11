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Bakan Soylu'dan Karadeniz'deki sellerle ilgili açıklama!

Bakan Soylu'dan Karadeniz'deki sellerle ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın, Kastamonu ve Sinop'u vuran sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı yerlerde suyun yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığı, vatandaşlarımızın bir kısmının evlerinin çatısında olduğu konusunda arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler var" dedi.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:51
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:56
Bakan Soylu'dan Karadeniz'deki sellerle ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'de etkili olan sağanaklar sonrası Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketleriyle ilgili bilgiler verdi:

Soylu açıklamasında şunları söyledi:

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. AFAD koordinasyonunda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ben Kastamonu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bartın'a, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Adil Karaismailoğlu Sinop'a geçecekler.

Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili haber alındığı sürece kamuoyuna vatandaşlarımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız.

Bu esnada tahliyeler havadan devam edilmeye çalışılıyor. Bazı yerlerde suyun yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığı, vatandaşlarımızın bir kısmının evlerinin çatısında olduğu konusunda valilerimizden ve orada bulunan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler var.

Yağış miktarı Sayın Tarım ve Orman Bakanımız burada Meteorolojiden aldığı bilgilerde yer yer 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade ediliyor ki şu çizgiyi söylemek isterim 100 kilogramın üstünü biz afet olarak değerlendiriyoruz.


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