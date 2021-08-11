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Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması! 'Şiddetli rüzgarlarla savaşıyoruz'

Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması! 'Şiddetli rüzgarlarla savaşıyoruz'

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son yangınların 16'sının 'büyük yangın' kategorisinde olduğunu belirterek, "Hava koşulları yangının daha geniş alanlara yayılmasına ortam sağlıyor. Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz" dedi.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:52
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:54
Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması! 'Şiddetli rüzgarlarla savaşıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Bakan Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklama paylaşıldı. Bakan Pakdemirli, küresel ısınmanın etkilerinin gün geçtikte dünyanın her noktasında kendini hissettirdiğini ve Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında olduğunu söyledi. Pakdemirli, 'Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 54'ü yangına hassas alanlardan oluşuyor. Küresel iklim krizi ile sıcaklıklar gün geçtikçe artıyor ve bu durum özellikle yangına hassas alanlarımız üzerindeki riski daha da artırıyor' dedi.

Bakan Pakdemirli, en zorlu yangınlar ile büyük mücadele verildiğini belirterek, 'Hava koşulları yangının daha geniş alanlara yayılmasına ortam sağlıyor. Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz. Yangın bölgelerimizden Marmaris'te 3 Ağustos günü hava sıcaklığı 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırdı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüş. Bu koşulların yanında aynı anda birçok yerde büyük yangın çıkması da mücadelemizi zorlaştıran unsurlardan biri' açıklamasında bulundu.

'274 YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYI BAŞARDIK'


Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınan yangınlarla ilgili şunları kaydetti:

'Son 2 yılda toplam 5 büyük orman yangını meydana gelmişken, son yangınların 16'sı büyük yangın kategorisinde idi. Aynı anda bu kadar çok yangının çıkması ekiplerimizin geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Orman Genel Müdürlüğü'müz böyle tablolara karşı hazırlıklı olarak dönüşümlü bir sistem uygulayarak ekiplerimizi zinde tuttu. Diğer yandan yangınların yerleşim yerlerine yakın olması da kontrolü güçleştiren bir nokta. Orman Genel Müdürlüğü'müzün önceliği, insanlar, meskûn mahal ve diğer canlıların güvenliği oluyor. Bu güvenliği sağlamak amacıyla ekiplerimiz öncelikli müdahalelerini bu noktalarda yapıyor. Tüm bunlara rağmen havadan ve karadan verilen büyük mücadele sonucu 274 yangını kontrol altına almayı başardık.'


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