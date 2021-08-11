12 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 12 Ağustos Televizyonda Ne var? Bugün Hangi Diziler Var?

Türkiye'de en çok programa sahip televizyon kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın dördüncü gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircinin beğenisini toplamak üzere ekranlara gelecek. Peki, 12 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 12 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 12 Ağustos Perşembe yayın akışı…
ATV 12 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı
• 08:00 Kahvaltı Haberleri
• 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
• 13:00 ATV Gün Ortası
• 14:00 İkimizin Yerine
• 16:25 Kardeşlerim
• 19:00 ATV Ana Haber
• 20:00 İkimizin Sırrı
• 23:30 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D 12 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
STAR TV 12 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
FOX TV 12 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:30 Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 12 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:45 Kalk Gidelim
11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:35 Dünya Hali (Altyazılı)
TV8 12 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 12 Ağustos 2021 Perşembe yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Şaban Oğlu Şaban
Kanal 7 12 Ağustos 2021 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Çobanın İbadeti
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
İşte merakla beklenen 12 Ağustos Perşembe yayın akışı
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